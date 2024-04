Kaufen von DZ BANK für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 496 Euro je Aktie belassen. Dank einer guten operativen Entwicklung in allen Geschäftsfeldern habe der Rückversicherer im ersten Quartal ein exzellentes Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte konservativ formuliert sein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 430,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 256 902 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 14,7 Prozent zu Buche.

