Kaum Veränderungen: TecDAX zum Handelsstart unentschlossen

Beim TecDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent auf 3 283,58 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 539,063 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,227 Prozent tiefer bei 3 276,04 Punkten, nach 3 283,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 268,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 283,72 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3,40 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Stand von 3 195,75 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 3 415,90 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Stand von 3 141,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 1,23 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Energiekontor (+ 1,07 Prozent auf 56,80 EUR), Kontron (+ 0,80 Prozent auf 16,28 EUR), PNE (+ 0,70 Prozent auf 11,52 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,40 Prozent auf 75,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,34 Prozent auf 5,92 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-1,11 Prozent auf 19,62 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,78 Prozent auf 50,90 EUR), 1&1 (-0,70 Prozent auf 14,14 EUR), Nordex (-0,69 Prozent auf 14,41 EUR) und TeamViewer (-0,58 Prozent auf 11,95 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 248 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 231,200 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die 1&1-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 6,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

