KI-Akien im Portfolio: Auf diese Branchentitel wettet Cathie Wood

In einem Interview erklärt Investorin Cathie Wood, worauf sie bei KI-Investments achtet. Auf diese drei KI-Aktien setzt sie in ihrem Portfolio.

• Fast jeder Titel in ARKs Flaggschiffstrategie soll im Bereich der künstlichen Intelligenz engagiert sein• Wood setzt auf Unternehmen mit Domänenexpertise und einzigartiger angewandter KI• Was Zoom, EXACT Sciences und UiPath so vielversprechend macht

Cathie Woods KI-Investments

Ende September sprach Cathie Wood in einem Interview mit Morningstar über das Thema künstliche Intelligenz (KI). Zwar entwickelte sich der ARK Innovation ETF (ARKK) im laufenden Jahr gut, einige Experten seien jedoch der Auffassung, dass Woods Strategie einen großen Teil der Rally der künstlichen Intelligenz verpasst habe. So löste die Investoren zum Beispiel ihre Beteiligung an NVIDIA auf. "Mit unserer Forschung haben wir versucht herauszufinden, wer sonst noch in großem Stil gewinnen wird. Das nennt man echte Originalforschung, im Gegensatz zum Ankreuzen eines Kästchens, künstliche Intelligenz, NVIDIA. Und wir haben herausgefunden, dass die Unternehmen, die in diesem neuen Zeitalter gewinnen werden - und das wird sich auf jede Branche, jedes Unternehmen auswirken -, Unternehmen mit Fachwissen sind, und wenn es um Innovation geht, ist das wirklich wichtig, vor allem in Bereichen wie Multiomics-Sequenzierung und Biowissenschaften", erklärt die Investorin.

Beinahe jeder Titel in ARKs Flaggschiffstrategie soll im Bereich der künstlichen Intelligenz engagiert sein. Zudem seien die Positionen im Portfolio weitaus günstiger als NVIDIA. ARK Invest konzentriere sich dabei nicht nur darauf, KI als ein Schlagwort zu nutzen, sondern setze auf Unternehmen mit Domänenexpertise und einzigartiger angewandter KI, die in eben diesen jeweiligen Domänen dominieren können. Im Verlauf des Interviews nennt Wood schließlich drei KI-Aktien, auf die sie setzt.

Zoom-Aktie

Der wohl überraschendste Titel im Portfolio sei Wood nach Zoom. Während des Interviews verwies sie auf das damals noch bevorstehende Zoomtopia, um eine genau Vorstellung davon bekommen zu können, wie das US-amerikanische Softwareunternehmen KI nutze. Wie Investorplace erklärt, fand das Event bereits Anfang des Monats statt und Investoren könnten nun sehen, weshalb Wood auf Zoom als KI-Titel setze. Auf der Zoomtopia stellte das Unternehmen nämlich eine neue Palette von KI-gesteuerten Produkten vor. Zoom Docs zum Beispiel sei ein zentraler KI-Arbeitsbereich, der sich als Konkurrent zur beliebten Google Docs-Plattform von Alphabet entwickeln könnte.

Doch nicht nur Wood zeige sich von Zoom überzeugt. Auch Investorenlegende Charlie Munger sei enthusiastisch im Hinblick auf Zoom, sodass er auf dem Event sogar die abschließende Grundsatzrede hielt. "Ich nutze Zoom oft, um von zu Hause aus Geschäfte zu erledigen. Für mich ist das sehr praktisch, weil das Reisen schwierig ist. Wir haben auch Familien-Zooms und bringen die ganze Familie zusammen. Insgesamt ist es einfach, ein paar Tasten zu drücken, um eine Verbindung herzustellen", so Munger.

Es ist unbestreitbar, dass Zoom bereits seit geraumer Zeit ein integraler Bestandteil der wachsenden Remote-Arbeitslandschaft ist. Die KI-Dienste von Zoom könnten erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Cathie Wood fährt mit ihrer Position in Zoom bisher einen erfolgreichen Kurs, und die Unterstützung von Charlie Munger stärkt das langfristige Potenzial des Unternehmens als ein wichtiger Akteur auf dem Gebiet der KI-Aktien, wie Investorplace erklärt.

Analysten zeigen sich gegenüber der Zoom-Aktie jedoch noch etwas zurückhaltend. Aus insgesamt 23 Bewertungen durch Wall Street-Analysten (6x Buy, 16x Hold, 1x Sell) ergibt sich eine Halteempfehlung, wie auf der Plattform TipRanks ersichtlich wird. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82,00 US-Dollar, was gegenüber dem letzten Kurs einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent entspricht (Stand 24.10.2023).

EXACT Sciences-Aktie

Weiter nennt Wood EXACT Sciences als vielversprechenden KI-Titel. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Biotech -Unternehmen, welches vermehrt KI einsetze. Das KI-Potenzial beruhe laut Investorplace zum Teil auf einer laufenden Partnerschaft mit OncXerna Therapeutics, einem privaten Biotech-Unternehmen. Beide Unternehmen nutzen die KI-gestützte Plattform von OncXerna als Frühdiagnosetool für Krebserkrankungen. Dabei nutze die Plattform maschinelles Lernen, um die Tumortypen von Patienten mit einer biologisch geeigneten, auf den Patienten zugeschnittenen Behandlung in Einklang zu bringen. Das Potenzial der Plattform sei enorm und diene als Beweis dafür, dass KI im Gesundheitswesen eine glänzende Zukunft habe. Hinzu kommt eine Partnerschaft mit VieCure, einer weiteren KI-gesteuerten Krebsdiagnoseplattform. Auch dabei zielt das Unternehmen darauf ab, "den klinischen Arbeitsablauf zu verbessern und es Onkologen in der Gemeinde zu erleichtern, die richtigen Tests zu bestellen und patientenspezifische Behandlungspläne zu erstellen".

Erst vor wenigen Wochen vermeldete das Unternehmen laut Investor's Business Daily im sechsten Quartal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum und konnte damit sein Marktpotenzial unter Beweis stellen.

Und auch die Experten der Wall Street zeigen sich gegenüber EXACT Sciences enthusiastisch. Aus dreizehn Analysten-Einschätzungen (11x Buy, 2x Hold) ergibt sich eine "Strong Buy"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 105,45 US-Dollar und entspricht einer Erhöhung von rund 71 Prozent gegenüber dem letzten Kurs (Stand 24.10.2023).

UiPath-Aktie

Außerdem nennt Wood im Interview auch UiPath, als einen der Top-Titel in ihrem Portfolio. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen für Robotik-Prozessautomatisierung. Es hilft Unternehmen dabei, die banalsten Verwaltungsaufgaben in ihren Geschäftsprozessen zu automatisieren. Außerdem verfüge es über proprietäre Daten, die mit vielen Unternehmen auf der ganzen Welt und den Lösungen verknüpft sind, die sie entwickeln, um diese alltäglichen Prozesse einschließlich KI, zu automatisieren.

Zwar mögen die Angebote von UiPath auf den ersten Blick kaum außergewöhnlich erscheinen, da Automatisierungssysteme am Arbeitsplatz seit geraumer Zeit im digitalen Bürozeitalter etabliert sind, wie Investorplace erklärt. Ein genauerer Blick auf die zahlreichen Fallstudien, die von dem Unternehmen durchgeführt werden, verdeutliche jedoch den Grund für Woods optimistische Einschätzung. UiPath ist äußerst anpassungsfähig für eine Vielzahl von Branchen und nutzt dabei unternehmens- oder branchenspezifische Datensätze. Darüber hinaus könne UiPath nahtlos in viele führende SaaS-Produkte integriert werden.

Bemerkenswert seien außerdem die Finanzkraft und das Wachstum des Unternehmens. Wie aus den Finanzergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 ersichtlich wird, konnte UiPath seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um ganze 19 Prozent steigern. Den wiederkehrenden Umsatz steigerte das Unternehmen sogar um ganze 25 Prozent, was auf einen zufriedenen Kundenstamm hindeute.

Durch Analysten ergibt sich für die UiPath-Aktie eine moderate Kaufempfehlung. Insgesamt wurde das Papier von vierzehn Wall Street-Experten unter die Lupe genommen (6x Buy, 8x Hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,92 US-Dollar, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem letzten Kurs ergibt (Stand 24.10.2023).

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.