Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Kostengründe
|
28.11.2025 16:52:00
Kosten übersteigen Einnahmen: Ryanair stoppt Prime-Angebot - Aktie tiefer
Auch die Abonnentenzahl blieb mit 55.000 Menschen weit unter der angestrebten Obergrenze von 250.000 Kunden. Die Einnahmen rechtfertigten nicht den mit dem Abo-Modell verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand, sagte der Manager.
Für den einmaligen Beitrag von 79 Euro erhielten Kunden einmal im Monat besondere Ticket-Angebote, kostenlos reservierte Sitzplätze und eine Reiseversicherung für den gebuchten Flug. Nach Ryanair-Angaben konnte sich daraus eine Ersparnis von bis zu 405 Euro pro Jahr ergeben. Bereits nach drei Flügen ergebe sich eine Ersparnis. Die bestehenden Abos werden bis zum Ende ihrer Laufzeit bedient.
An der EURONEXT fällt die Ryanair-Aktie zeitweise 0,84 Prozent auf 28,28 Euro.
DUBLIN /FRANKFURT (dpa-AFX)
