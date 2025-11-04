Ryanair Aktie
|26,85EUR
|-0,34EUR
|-1,25%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen seine Schätzungen für den Billigflieger. Er lobte vor allem die ultra-niedrige Kostenbasis als Wettbewerbsvorteil./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
|
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Ryanair
|26,85
|-1,25%
