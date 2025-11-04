Ryanair Aktie

26,85EUR -0,34EUR -1,25%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

04.11.2025 10:47:08

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen seine Schätzungen für den Billigflieger. Er lobte vor allem die ultra-niedrige Kostenbasis als Wettbewerbsvorteil./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:17 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Ryanair Buy UBS AG
03.11.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.

