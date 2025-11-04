Ryanair Aktie
|26,85EUR
|-0,34EUR
|-1,25%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse der Iren hätten die Anleger zwar zunächst enttäuscht, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagnachmittag. Im Zuge der Telefonkonferenz sei das Vertrauen in das Wintergeschäft jedoch gestiegen. Auch die Entwicklungen rund um die Boeing-Auslieferungen, Kerosinkosten und Währungen sorgten für Optimismus./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten
|
03.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen (dpa-AFX)
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Austrian-Chefin fordert Perspektive für Luftfahrtstandort Österreich (APA)
|
29.10.25
|Ryanair-Aktie: Ryanair zieht weitere Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
29.10.25
|Ryanair kürzt Wien-Angebot - Hanke: Keine Streichung der Flugabgabe (APA)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|NRW-Reisende betroffen: Ryanair reduziert Verbindungen - Aktie leichter (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanairmehr Analysen
|13:09
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|26,85
|-1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:29
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:18
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:09
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:09
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13:08
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|11:44
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:05
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:01
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:00
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11:00
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10:53
|Evonik Neutral
|UBS AG
|10:49
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:31
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:28
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|09:29
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:24
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|09:02
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:35
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|08:05
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital