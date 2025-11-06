Ryanair Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 29,60 auf 32,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Iren hätten mit ihrem Zwischenbericht das Vertrauen in die mittelfristigen Chancen untermauert, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seinem Resümee./rob/ag/mis
Analysen zu Ryanairmehr Analysen
11:32
Ryanair Buy
UBS AG
