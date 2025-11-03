Ryanair Aktie

03.11.2025 15:17:38

AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen

DUBLIN (dpa-AFX) - Nach holprigem Start hat sich der gute Lauf der Aktien von Ryanair am Montag mit einem Rekordhoch doch noch fortgesetzt. Im frühen Handel wurde zwar trotz eines verbesserten Ausblicks erst einmal Kasse gemacht. Im Laufe des Vormittags drehte der Kurs dann aber ins Plus, das zuletzt an der Dubliner Börse 3,5 Prozent groß war. Die Papiere bauten damit ihren Jahresgewinn auf mehr als 43 Prozent aus.

Europas größter Billigflieger erhöhte sein Passagierziel für das laufende Geschäftsjahr und übertraf mit seinem Nachsteuergewinn im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Die Jahresprognose für das Nettoergebnis sei unkonkret, fand Analyst Axel Stasse von Morgan Stanley einen Kritikpunkt.

Laut Analyst Conor Dwyer von der Citigroup gaben dann aber optimistische Aussagen des Ryanair-Chefs zur Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren neuen Rückenwind. Der Experte erwähnte auch positive Aussagen zu den Flugpreisen im kommenden Sommer, während aktuell günstige Treibstoffkonditionen künftige Absicherungsgeschäfte erleichterten.

Die Titel anderer Branchengrößen wie easyJet, IAG (International Consolidated Airlines), Lufthansa und Air France KLM (AIR France-KLM) legten um bis zu 4,3 Prozent zu./tih/edh/he

10:35 Ryanair Buy UBS AG
09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
