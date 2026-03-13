Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
13.03.2026 04:15:44
KPop Demon Hunters to return as Netflix announces sequel
The sequel brings back the co-directors of the first film, which was a smash-hit for the streaming service.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
