Kraftwerk in Kaprun ausgefallen

Das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, fällt aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang aus. Grund sei ein Isolationsfehler beim Generator. In der Ermittlung der konkreten Schadensursache werde gearbeitet. "Die aufwendigen Reparaturarbeiten" werden jedenfalls "Monate in Anspruch nehmen", so der Verbund. Limberg III ist eines der größten Kraftwerke Österreichs. Die Versorgungssicherheit in Österreich sei dadurch aber nicht gefährdet.

tsk/tpo

