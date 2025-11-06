Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

06.11.2025 14:16:00

Kraftwerk in Kaprun ausgefallen

Das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, fällt aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang aus. Grund sei ein Isolationsfehler beim Generator. In der Ermittlung der konkreten Schadensursache werde gearbeitet. "Die aufwendigen Reparaturarbeiten" werden jedenfalls "Monate in Anspruch nehmen", so der Verbund. Limberg III ist eines der größten Kraftwerke Österreichs. Die Versorgungssicherheit in Österreich sei dadurch aber nicht gefährdet.

tsk/tpo

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

