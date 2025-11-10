EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Index-Performance im Fokus
|
10.11.2025 09:28:47
Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels
Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,20 Prozent stärker bei 4 811,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 140,558 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,245 Prozent stärker bei 4 765,85 Punkten, nach 4 754,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 813,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 765,85 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, notierte der ATX bei 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 4 720,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der ATX bei 3 550,16 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 31,57 Prozent aufwärts. Bei 4 857,40 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,44 Prozent auf 29,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,31 Prozent auf 31,88 EUR), BAWAG (+ 2,07 Prozent auf 113,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 66,20 EUR) und EVN (+ 1,51 Prozent auf 26,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-0,37 Prozent auf 32,22 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 16,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 12,84 EUR), Verbund (+ 0,15 Prozent auf 67,20 EUR) und Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 30,10 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 908 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)