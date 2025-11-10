EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Fokus 10.11.2025 09:28:47

Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels

Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,20 Prozent stärker bei 4 811,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 140,558 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,245 Prozent stärker bei 4 765,85 Punkten, nach 4 754,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 813,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 765,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, notierte der ATX bei 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 4 720,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der ATX bei 3 550,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 31,57 Prozent aufwärts. Bei 4 857,40 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,44 Prozent auf 29,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,31 Prozent auf 31,88 EUR), BAWAG (+ 2,07 Prozent auf 113,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 66,20 EUR) und EVN (+ 1,51 Prozent auf 26,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-0,37 Prozent auf 32,22 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 16,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 12,84 EUR), Verbund (+ 0,15 Prozent auf 67,20 EUR) und Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 30,10 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 908 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten