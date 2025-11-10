Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,96 Prozent auf 4 847,52 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,558 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,245 Prozent auf 4 765,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 754,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 4 765,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 849,74 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX mit 4 720,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der ATX einen Stand von 3 550,16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 32,56 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4 857,40 Punkte. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,99 Prozent auf 29,75 EUR), Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 32,30 EUR), Erste Group Bank (+ 3,52 Prozent auf 92,60 EUR), BAWAG (+ 3,15 Prozent auf 114,70 EUR) und STRABAG SE (+ 2,92 Prozent auf 66,90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-5,08 Prozent auf 20,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 12,84 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 67,10 EUR), CPI Europe (+ 0,00 Prozent auf 16,25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 28,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 208 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 34,738 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

