Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Index-Bewegung
|
10.11.2025 17:59:11
Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,73 Prozent höher bei 4 836,42 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,558 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,245 Prozent höher bei 4 765,85 Punkten, nach 4 754,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 852,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 765,85 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Der ATX lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 720,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 3 550,16 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 32,26 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,99 Prozent auf 29,75 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 32,52 EUR), Erste Group Bank (+ 3,30 Prozent auf 92,40 EUR), STRABAG SE (+ 3,08 Prozent auf 67,00 EUR) und Andritz (+ 2,38 Prozent auf 64,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-4,62 Prozent auf 20,65 EUR), Verbund (-0,89 Prozent auf 66,50 EUR), CA Immobilien (-0,59 Prozent auf 23,76 EUR), voestalpine (-0,06 Prozent auf 32,32 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 199,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422 738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 34,738 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
2025 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Wien: ATX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Andritz-Aktie in Rot: Rasche Reparatur von Pumpspeicherkraftwerk avisiert (APA)