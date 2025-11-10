Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün

So performte der ATX am ersten Tag der Woche letztendlich.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,73 Prozent höher bei 4 836,42 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 140,558 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,245 Prozent höher bei 4 765,85 Punkten, nach 4 754,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 852,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 765,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Der ATX lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 720,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 3 550,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 32,26 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,99 Prozent auf 29,75 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 32,52 EUR), Erste Group Bank (+ 3,30 Prozent auf 92,40 EUR), STRABAG SE (+ 3,08 Prozent auf 67,00 EUR) und Andritz (+ 2,38 Prozent auf 64,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-4,62 Prozent auf 20,65 EUR), Verbund (-0,89 Prozent auf 66,50 EUR), CA Immobilien (-0,59 Prozent auf 23,76 EUR), voestalpine (-0,06 Prozent auf 32,32 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 199,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422 738 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 34,738 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at