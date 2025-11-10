Börse Wien: ATX am Montagmittag mit Gewinnen

Am Montag legt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 1,56 Prozent auf 4 828,53 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 140,558 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,245 Prozent fester bei 4 765,85 Punkten, nach 4 754,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4 838,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 765,85 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der ATX bei 4 720,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wies der ATX einen Stand von 3 550,16 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 32,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,63 Prozent auf 29,10 EUR), Raiffeisen (+ 3,59 Prozent auf 32,28 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 91,85 EUR), BAWAG (+ 2,61 Prozent auf 114,10 EUR) und STRABAG SE (+ 2,46 Prozent auf 66,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-2,77 Prozent auf 21,05 EUR), Verbund (-0,67 Prozent auf 66,65 EUR), CPI Europe (-0,25 Prozent auf 16,21 EUR), CA Immobilien (-0,08 Prozent auf 23,88 EUR) und voestalpine (+ 0,00 Prozent auf 32,34 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125 011 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

