Lattice Semiconductor Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Lattice Semiconductor Corporation (LSCC), a provider of low-power programmable semiconductor solutions, on Monday reported a sharp increase in third-quarter profit, driven largely by strong revenue growth and improved operating performance.

Net income increased to $11.2 million, or $0.08 per share, from $2.8 million, or $0.02 per share, last year. Adjusted income rose to $103.7 million, or $0.72 per share, from $38.2 million, or $0.28 per share.

Revenue for the quarter ended October 3, 2026, surged 118.3% to $291.0 million from $133.3 million in the year-ago quarter.

Gross margin was 67.4%, compared with 67.9% a year earlier, while adjusted gross margin improved to 70.9% from 69.5%.

For the fourth quarter, Lattice expects revenue of $325 million to $345 million and adjusted earnings per share of $0.82 to $0.86. It anticipates continued strong growth, with industrial and embedded revenue expected to increase approximately 70% year-over-year.