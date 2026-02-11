Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|
11.02.2026 18:08:22
Lloyds Banking Group to close another 95 branches
The closures have been announced days after Santander said it would shut branches.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
Analysen zu Lloyds Banking Group
Aktien in diesem Artikel
|Lloyds Banking Group PLC 9 3-4 % Non.Cum.Irrd.Pref.Shs
|1,67
|0,09%
|Lloyds Banking Group PLC 9 1-4 % Non.Cum.Irrd.Pref.Shs
|1,60
|0,22%
|Lloyds Banking Group PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
|4 225,00
|-0,65%
|Lloyds Banking Group
|1,17
|-2,50%
|Lloyds TSB Group PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr. 4 Shs
|5,61
|-3,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.