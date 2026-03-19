Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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19.03.2026 12:51:56
LNG Crisis Deepens: Shell Confirms Attack On Key Qatar Plant
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