Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|STOXX 50 im Blick
|
09.12.2025 15:58:42
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 4 812,60 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,052 Prozent höher bei 4 816,12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 827,57 Punkte, das Tagestief hingegen 4 799,59 Zähler.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 707,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 563,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 430,67 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,92 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 646,50 EUR), Allianz (+ 2,65 Prozent auf 379,40 EUR), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 582,60 CHF), AstraZeneca (+ 1,03 Prozent auf 137,18 GBP) und RELX (+ 0,98 Prozent auf 30,01 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-1,51 Prozent auf 169,35 CHF), Airbus SE (-1,29 Prozent auf 195,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 58,66 CHF), Diageo (-1,00 Prozent auf 16,28 GBP) und GSK (-0,66 Prozent auf 18,09 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 4 959 596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 368,841 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)