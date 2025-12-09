Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 4 812,60 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,052 Prozent höher bei 4 816,12 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 827,57 Punkte, das Tagestief hingegen 4 799,59 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 707,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 563,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 430,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,92 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 646,50 EUR), Allianz (+ 2,65 Prozent auf 379,40 EUR), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 582,60 CHF), AstraZeneca (+ 1,03 Prozent auf 137,18 GBP) und RELX (+ 0,98 Prozent auf 30,01 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-1,51 Prozent auf 169,35 CHF), Airbus SE (-1,29 Prozent auf 195,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 58,66 CHF), Diageo (-1,00 Prozent auf 16,28 GBP) und GSK (-0,66 Prozent auf 18,09 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 4 959 596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 368,841 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

