ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index-Performance im Fokus
|
09.12.2025 09:29:07
Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 4 821,98 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,052 Prozent auf 4 816,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 814,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 823,14 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 707,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 563,07 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 4 430,67 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 632,50 EUR), Allianz (+ 1,60 Prozent auf 375,50 EUR), AstraZeneca (+ 1,12 Prozent auf 137,30 GBP), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 581,20 CHF) und RELX (+ 0,87 Prozent auf 29,98 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BAT (-4,17 Prozent auf 41,37 GBP), Richemont (-0,81 Prozent auf 170,55 CHF), HSBC (-0,59 Prozent auf 10,58 GBP), Rio Tinto (-0,35 Prozent auf 54,57 GBP) und BP (-0,34 Prozent auf 4,49 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 724 764 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Mit 6,65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)