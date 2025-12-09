Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

ASML NV Aktie

Index-Performance im Fokus 09.12.2025 09:29:07

Beim STOXX 50 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 4 821,98 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,052 Prozent auf 4 816,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 813,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 814,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 823,14 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 707,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 563,07 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 4 430,67 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 632,50 EUR), Allianz (+ 1,60 Prozent auf 375,50 EUR), AstraZeneca (+ 1,12 Prozent auf 137,30 GBP), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 581,20 CHF) und RELX (+ 0,87 Prozent auf 29,98 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BAT (-4,17 Prozent auf 41,37 GBP), Richemont (-0,81 Prozent auf 170,55 CHF), HSBC (-0,59 Prozent auf 10,58 GBP), Rio Tinto (-0,35 Prozent auf 54,57 GBP) und BP (-0,34 Prozent auf 4,49 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 724 764 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Mit 6,65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

