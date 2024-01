LSE-Handel: FTSE 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent höher bei 7 711,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,396 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 682,33 Punkten in den Handel, nach 7 682,33 Punkten am Vortag.

Bei 7 678,84 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 719,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,283 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 7 512,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 412,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 585,19 Punkten gehandelt.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Next (+ 5,17 Prozent auf 85,00 GBP), Associated British Foods (+ 1,60 Prozent auf 24,08 GBP), BP (+ 1,58 Prozent auf 4,79 GBP), Ocado Group (+ 1,20 Prozent auf 7,42 GBP) und Beazley (+ 1,14 Prozent auf 5,33 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-15,61 Prozent auf 1,31 GBP), Frasers Group (-2,18 Prozent auf 8,52 GBP), F&C Investment Trust (-1,10 Prozent auf 9,37 GBP), BT Group (-0,63 Prozent auf 1,22 GBP) und Kingfisher (-0,51 Prozent auf 2,34 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die JD Sports Fashion-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 763 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,317 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Mit 10,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at