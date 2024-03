LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,89 Prozent fester bei 7 883,95 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,450 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 737,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 737,38 Punkten am Vortag.

Bei 7 737,38 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 883,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 662,51 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 694,73 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 536,22 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,10 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 883,95 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 8,78 Prozent auf 27,50 GBP), Anglo American (+ 6,27 Prozent auf 19,54 GBP), Next (+ 5,55 Prozent auf 89,82 GBP), Fresnillo (+ 4,63 Prozent auf 4,61 GBP) und StJamess Place (+ 4,62 Prozent auf 4,57 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-4,24 Prozent auf 18,66 GBP), BAT (-1,25 Prozent auf 23,65 GBP), Reckitt Benckiser (-1,04 Prozent auf 42,88 GBP), Beazley (-0,94 Prozent auf 6,86 GBP) und Centrica (-0,75 Prozent auf 1,26 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 99 384 171 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,680 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Mit 11,30 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at