LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 1,82 Prozent tiefer bei 7 820,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,541 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 965,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 965,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 965,53 Punkte, das Tagestief hingegen 7 793,91 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 7 727,42 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 16.01.2024, mit 7 558,34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 871,91 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 1,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 044,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Croda International (+ 1,28 Prozent auf 48,30 GBP), Smith Nephew (+ 0,35 Prozent auf 9,62 GBP), Centrica (+ 0,34 Prozent auf 1,31 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,10 Prozent auf 150,00 GBP) und ConvaTec (-0,42 Prozent auf 2,83 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-5,77 Prozent auf 3,43 GBP), Phoenix Group (-4,66 Prozent auf 4,85 GBP), Standard Chartered (-4,45 Prozent auf 6,35 GBP), D S Smith (-3,96 Prozent auf 3,93 GBP) und Intermediate Capital Group (-3,86 Prozent auf 20,40 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 153 323 300 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,725 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

