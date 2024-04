LSE-Handel: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

Um 12:08 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,42 Prozent auf 7 970,89 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,515 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 937,44 Punkten, nach 7 937,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 937,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 975,22 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,230 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 04.03.2024, den Stand von 7 640,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 723,07 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, stand der FTSE 100 bei 7 634,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 015,63 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 3,34 Prozent auf 5,42 GBP), Entain (+ 3,12 Prozent auf 7,83 GBP), BT Group (+ 2,62 Prozent auf 1,07 GBP), Antofagasta (+ 2,48 Prozent auf 21,52 GBP) und Anglo American (+ 2,46 Prozent auf 20,98 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-1,53 Prozent auf 4,33 GBP), Rolls-Royce (-1,43 Prozent auf 4,18 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,41 Prozent auf 79,94 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,26 Prozent auf 8,63 GBP) und Rentokil Initial (-1,16 Prozent auf 4,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 42 446 675 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 203,453 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at