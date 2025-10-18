Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Hohe Standortkosten
|
18.10.2025 15:15:00
Lufthansa-Aktie: Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge
"Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", zitiert die Zeitung den CEO in einer Vorabzusammenfassung des Interviews. "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten."
Der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands sei in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich, weil sich seit 2019 die staatlichen Standortkosten verdoppelt hätten. Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stünden auf dem Prüfstand. "Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär." Im Falle der Streichung würde der Flughafen Münster/Osnabrück die letzte Anbindung an ein internationales Flugdrehkreuz der Lufthansa verlieren.
DOW JONES
