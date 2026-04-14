Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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14.04.2026 10:36:15
Lufthansa faces worst strike in decade as cabin crew members join pilots
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