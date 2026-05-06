Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa nach Quartalszahlen der Airline mit einem Kursziel von 9,40 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Streiks habe das operative Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv überrascht sein könnte der Markt zudem vom weitgehend beibehaltenen Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
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Unternehmen:
Lufthansa AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
9,40 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
8,23 €
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Abst. Kursziel*:
14,27%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
8,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
14,61%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
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KGV*:
-
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