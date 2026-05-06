ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa nach Quartalszahlen der Airline mit einem Kursziel von 9,40 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Streiks habe das operative Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv überrascht sein könnte der Markt zudem vom weitgehend beibehaltenen Ausblick./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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