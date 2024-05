MÄRKTE EUROPA/DAX in Feierlaune - FTSE nach BoE auf Allzeithoch

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An Christi Himmelfahrt hat sich der deutsche Aktienmarkt in Feierlaune präsentiert: Der DAX erreichte mit 18.699 Punkten ein neues Allzeithoch, das alte Hoch vom 2. April hatte 18.568 Punkte betragen. Am Abend schloss der Index rund 1,0 Prozent höher bei 18.687. Die Umsätze waren feiertagsbedingt dünn, so dass ein nachhaltiger Ausbruch zum Wochenschluss bestätigt werden sollte. An der DAX-Spitze lagen nach einem positiven Analystenkommentar Siemens Energy mit Plus 3,3 Prozent gefolgt von RWE (+2,5%). Im DAX wurden Schwergewichte wie Allianz und Mercedes-Benz ex Dividende gehandelt. Daneben schütten auch MTU und Vonovia aus. Aus der zweiten Reihe notierten Freenet, Wacker Chemie, KSB, Deutz, Jost Werke und weitere "ex".

Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,3 Prozent auf 5.054 Punkte zu. Weil der europäische Index ein Kursindex und nicht wie der DAX ein Performance-Index ist, machten sich in ihm zahlreiche Dividendenabschläge deutlicher bemerkbar. Im Blick stand die Bankenbranche, nachdem die spanische BBVA nach dem informellen nun auch ein offizielles Gebot für Sabadell zu gleichen Konditionen vorgelegt hatte, das Sabadell allerdings erneut ablehnte. Die skandinavischen Märkte waren an Christi Himmelfahrt geschlossen, genauso die Züricher Börse.

BOE-Zinsaussicht schiebt FTSE-100 auf Rekordhoch

Mit der Bestätigung der Bank of England (BoE), die Leitzinsen wie erwartet bei 5,25 Prozent zu belassen, schoss der Aktienmarkt in London in die Höhe. Denn es gibt klare Anzeichen, dass nun eine erste Senkung im Juni stattfinden könnte. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, nennt drei Indizien. Ersten hätten heute zwei Mitglieder einen sofortige Senkung gefordert, im März war es nur ein Mitglied. Zweitens gingen die jüngsten Prognosen der BoE davon aus, dass die Inflation bis 2026 unter das 2-Prozent-Ziel fallen und auf 1,6% sinken würde. Drittens betonte BoE-Gouverneur Andrew Bailey, dass eine Zinssenkung im Juni "weder ausgeschlossen noch geplant" sei und die Zinssätze möglicherweise stärker fallen könnten als die Märkte erwarten. Baileys Kommentare verdeutlichten Schmieding zufolge die Möglichkeit, dass die BoE möglicherweise bereits mit Zinssenkungen im Juni beginnt, anstatt wie Berenberg vermutet, bis August wartet. Der FTSE-100 schoss daraufhin bis auf 8.396 Punkte in die Höhe und schloss am Abend 0,3 Prozent höher bei 8.381 Zählern.

BBVA schwach - Sabadell fest

Sabadell legten um 3,2 Prozent zu, BBVA gaben um 6,7 Prozent nach. BBVA bietet den Sabadell-Anteilseignern in einem nun feindlichen Gebot eine BBVA-Aktie für 4,83 Sabadell-Titel. Sabadell findet das Gebot weiter zu niedrig. Mit der offiziellen Offerte wendet sich die BBVA nun direkt an die Sabadell-Aktionäre in der Hoffnung, auf diesem Wege Erfolg zu haben. Das Angebot sieht eine Mindestannahmeschwelle von 50,01 Prozent vor. Das Angebot bewertet Sabadell laut BBVA mit insgesamt mit 12,93 Milliarden Euro. Die Analysten von Berenberg sehen einen Zusammenschluss zwar als strategisch sinnvoll an, rechnen zunächst aber mit einem finanziell eher bescheidenen Nutzen. Die Entwicklung schürt unterdessen laut Händlern Übernahmefantasie in der Bankenbranche insgesamt. "Die Banken in Spanien und in Italien strotzen vor Ertragskraft", sagt er.

Telefonica lagen nach Vorlage von Geschäftszahlen knapp behauptet im Markt. Der Nettogewinn fiel zwar deutlich über den Erwartungen aus, der operative Gewinn und die Einnahmen übertrafen die Prognosen aber nur knapp. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt.

Die Aktien von Nexi stiegen in Mailand um 6,4 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm gestartet hatte. Dazu kamen über Konsens ausgefallene Erstquartalszahlen.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.054,41 +16,24 +0,3% +11,8%

Stoxx-50 4.490,34 +12,11 +0,3% +9,7%

Stoxx-600 516,77 +1,00 +0,2% +7,9%

XETRA-DAX 18.686,60 +188,22 +1,0% +11,6%

FTSE-100 London 8.381,35 +27,30 +0,3% +7,5%

CAC-40 Paris 8.187,65 +56,24 +0,7% +8,5%

AEX Amsterdam 904,21 +4,61 +0,5% +14,9%

ATHEX-20 Athen 3.585,56 +2,99 +0,1% +14,8%

BEL-20 Brüssel 3.985,40 -30,27 -0,8% +7,5%

BUX Budapest 69.016,26 +115,75 +0,2% +13,9%

OMXH-25 Helsinki Feiertag

ISE NAT. 30 Istanbul 11.145,83 +18,27 +0,2% +39,0%

OMXC-20 Kopenhagen Feiertag

PSI 20 Lissabon 6.726,20 +107,03 +1,6% +6,8%

IBEX-35 Madrid 11.050,10 -102,90 -0,9% +9,4%

FTSE-MIB Mailand 34.339,32 +187,91 +0,6% +12,4%

OBX Oslo Feiertag

PX Prag 1.551,59 +2,94 +0,2% +9,7%

OMXS-30 Stockholm Feiertag

WIG-20 Warschau 2.565,64 +14,92 +0,6% +9,5%

ATX Wien 3.671,65 +36,96 +1,0% +5,9%

SMI Zürich Feiertag

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,03 -0,08

US-Zehnjahresrendite 4,49 -0,01 +0,61

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi, 17:38 % YTD

EUR/USD 1,0774 +0,2% 1,0742 1,0750 -2,5%

EUR/JPY 167,70 +0,3% 167,27 167,18 +7,8%

EUR/CHF 0,9772 +0,1% 0,9759 0,9760 +5,3%

EUR/GBP 0,8613 +0,1% 0,8605 0,8602 -0,7%

USD/JPY 155,66 +0,1% 155,72 155,51 +10,5%

GBP/USD 1,2508 +0,1% 1,2483 1,2497 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2241 -0,1% 7,2302 7,2279 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 62.394,72 +1,4% 61.701,43 62.289,56 +43,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,19 78,99 +0,3% +0,20 +9,2%

Brent/ICE 83,49 83,58 -0,1% -0,09 +9,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31 30,69 +1,0% +0,31 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.331,67 2.309,03 +1,0% +22,65 +13,1%

Silber (Spot) 28,14 27,38 +2,8% +0,76 +18,4%

Platin (Spot) 982,40 976,50 +0,6% +5,90 -1,0%

Kupfer-Future 4,59 4,56 +0,6% +0,03 +17,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2024 12:12 ET (16:12 GMT)