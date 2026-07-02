MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Chipwerte fallen

DOW JONES--Europas Börsen sind etwas fester in den Handel am Donnerstag gestartet. Am Gesamtumfeld hat sich wenig getan. Anleger fokussieren sich laut CMC seit einigen Tagen wieder verstärkt auf die zyklischen Branchen. "Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der deutschen Konjunktur in Kombination mit wieder fallenden Energiepreisen lässt die konjunktursensitiven Sektoren in einem positiveren Licht erscheinen", heißt es bei CMC.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 25.139 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent höher. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach. Brent notiert nur noch knapp über der Marke von 71 Dollar das Fass. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach oben.

Höhepunkt des Tages ist die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier wird ein Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 115.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 Prozent verharren. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Private Unternehmen schufen im Juni netto 98.000 Stellen, Ökonomen hatten mit 110.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet.

Nach sehr schwachen Vorgaben für den Sektor von Wall Street und aus Asien geht es für Chipaktien nach unten. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Infineon verlieren 2,1 Prozent, Suss Microtec 5,1 Prozent, STMicroelectronics 0,9 Prozent. Auch die KI-Ausrüsteraktie Siemens Energy zeigt sich belastet mit Abschlägen von 2,6 Prozent.

Die Absage des geplanten Börsengangs des Panzerbauers KNDS stellt nach Einschätzung aus dem Handel keinen Belastungsfaktor für den Rüstungssektor im allgemeinen dar. KNDS habe damit lediglich auf die aktuelle Stimmungsflaute für die Branche an den Börsen reagiert, diese werde aber durch das IPO-Aus nicht noch zusätzlich verstärkt. Auch sei der KNDS-Börsengang nur verschoben, aber nicht grundsätzlich abgesagt worden, heißt es. Rheinmetall steigen 1,8 Prozent, Hensoldt 2,6 Prozent.

Bayer bündelt ihr US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit. Die Ruveon LLC soll als Teil des Bayer-Konzerns ihren Sitz in St. Louis haben und von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik für alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts zuständig sein. Als eigenständige Einheit könne Ruveon agiler handeln. Für Bayer geht es 4 Prozent nach oben, auch gestützt durch eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Im Handel ist von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental (+2,4%) die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäußert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Am Vormittag veranstaltet Kion einen Pre-Close-Call.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.291,71 +0,2 9,21 6.282,50 8,6

Stoxx-50 5.384,15 +0,2 9,34 5.374,81 9,5

DAX 25.138,80 +0,4 98,52 25.040,28 2,6

MDAX 32.037,30 -0,1 -19,34 27.039,42 4,6

TecDAX 3.858,36 -0,8 -30,81 3.091,28 6,5

SDAX 18.076,89 -0,7 -118,70 13.062,07 5,3

FTSE 10.502,99 +0,2 24,65 10.478,34 5,8

CAC 8.384,13 +0,6 46,84 8.337,29 2,9

SMI 14.188,84 +0,5 74,84 14.114,00 6,9

ATX 6.395,17 +0,1 8,36 6.386,81 20,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30

EUR/USD 1,1406 +0,3 0,0030 1,1376 1,1393

EUR/JPY 184,2 -0,4 -0,7500 184,95 185,0200

EUR/CHF 0,9204 -0,1 -0,0006 0,9210 0,9207

EUR/GBP 0,8552 -0,2 -0,0017 0,8569 0,8576

USD/JPY 161,48 -0,7 -1,0800 162,56 162,3800

GBP/USD 1,3337 +0,5 0,0066 1,3271 1,3280

USD/CNY 6,7872 -0,1 -0,0070 6,7942 6,7942

USD/CNH 6,79 -0,1 -0,0046 6,7946 6,7937

AUS/USD 0,6897 +0,1 0,0006 0,6891 0,6903

Bitcoin/USD 60.089,31 +0,0 11,44 60.077,87 60.248,76

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,08 -0,7 -0,50 68,58

Brent/ICE 71,09 -0,7 -0,48 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.073,78 +1,1 43,89 4.029,89

Silber 59,73 +1,0 0,59 59,14

Platin 1.616,05 +2,5 39,18 1.576,87

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)