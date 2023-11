MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - RWE-Aktie nach Quartalszahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen ziehen am Dienstag im frühen Geschäft an. Der DAX notiert mit 15.426 Punkten 0,5 Prozent höher, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,4 Prozent. Am Rentenmarkt steigen die Kurse etwas, die Zinsen fallen also leicht.

Im Tagesverlauf stehen diverse potenziell kursbewegende Termine auf der Agenda. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die um 11.00 Uhr zur Veröffentlichung anstehende ZEW-Umfrage. Die Konjunkturerwartungen werden steigend und leicht oberhalb der Nulllinie erwartet. Aber die Lagebeurteilungen könnten ihre Talfahrt möglicherweise beendet haben, heißt es im Handel.

Das Hauptaugenmerk richte sich aber am frühen Nachmittag auf die US-Verbraucherpreise für Oktober. Nach drei Monaten in Folge mit höheren Jahresraten beim Gesamtindex dürfte sich nun ein Rückgang einstellen, wofür insbesondere die bis zuletzt stark gesunkenen Benzinpreise beitragen dürften. Erwartet wird ein Teuerungsanstieg im Jahresvergleich von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im September lag der Anstieg bei 3,7 Prozent. Bei der Kerninflation werden wie im Vormonat im Konsens 4,1 Prozent erwartet. Nicht nur für die Helaba-Marktstrategen ist das unangenehm hoch, weshalb sie die kursierenden Zinssenkungserwartungen für das Frühjahr 2024 als weiter ambitioniert bezeichnen.

Am Mittwoch steht mit dem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping ein weiterer wichtiger Termin im Kalender. Und über allem hängt ein erneut drohender sogenannter Shutdown in den USA, denn der Kongress hat immer noch keinen regulären Haushalt verabschiedet; am Freitag läuft die Übergangslösung aus.

RWE fester - Nordex profitabler

Bei den Einzelaktien macht die Berichtssaison die Kurse. Der Energieversorger RWE (+1,9%) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres den Gewinn kräftig gesteigert. Der Ende Juli angehobene Ausblick wurde bestätigt. Am Markt kommen die Geschäftszahlen gut an. Sie seien auf der Ergebnisseite klar über den Erwartungen ausgefallen, heißt es.

Positiv wird die Entwicklung der operativen Gewinnmarge von Nordex gewertet. Sie ist im dritten Quartal auf 2,8 Prozent gestiegen. Mit den guten Zahlen des US-Wettbewerbers GE habe sich eine solche Entwicklung aber bereits angedeutet, heißt es. Nordex liegen gut behauptet im Markt.

Encavis zeigen sich 1,2 Prozent im Minus. Der Wind- und Solarparkbetreiber hat in den ersten neun Monaten trotz eines höheren Produktionsvolumens einen nahezu gleichbleibenden Umsatz erzielt. Das operative Ergebnis sank aber.

Der Auomobilzulieferer Vitesco (+0,4%) hält derweil an der Prognose für das Elektrifizierungsgeschft trotz einer Marktschwäche bei Plugin-Hybriden fest. Der Bereich soll wie geplant 2026 einen Umsatz von etwa 5 Milliarden Euro erreichen.

Besser als erwartet sind die Quartalszahlen von K+S ausgefallen. Den Ausblick hat der Düngemittel- und Salzhersteller bestätigt. Das Branchenumfeld scheint sich aber zu bessern. K+S spricht von einer anziehenden Nachfrage und auch wieder steigenden Preisen. Nachdem die Aktie am Vortag auf einem Jahrestief geschlossen hatte, geht es um knapp 5,4 Prozent nach oben.

Hensoldt mit Kapitalerhöhung unter Druck - Prosieben haussieren

Hensoldt geben um gut 5 Prozent nach. Der Rüstungskonzern denkt über eine Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent nach zur teilweisen Refinanzierung einer Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, über den derzeit verhandelt wird. Hensoldt rechnet mit einem Abschluss der Gespräche bis Anfang Dezember.

Einen Satz um gut 10 Prozent machen Prosieben nach den Zahlen für das dritte Quartal und den Ausblick für das laufende Jahr. Marktteilnehmer bemerken dazu, dass die Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind und der Ausblick auf der Umsatzseite sogar leicht nach unten korrigiert worden sei. Vermutlich hätten einige Anleger mit Schlimmerem gerechnet und sich entsprechend am Markt positioniert.

Continental und Siemens Energy an DAX-Spitze

Continental sind mit einem Plus von 3,0 Prozent größter Gewinner im DAX. Hier treibt, dass Citi das Votum für die Aktie auf Kaufen genommen hat. An zweiter Stelle rangieren Siemens Energy (+2,9%). Hier treibt weiter die Spekulation, dass der Staat die gewünschten Garantien zur leichteren Finanzierung von Großprojekten eingehen wird. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Energietechnikkonzerns verkündet werden, zitierte das Handelsblatt Finanz- und Verhandlungskreise. Auch der Großaktionär Siemens (+0,5%) soll sich daran beteiligen.

In London geben Vodafone um 1,8 Prozent nach. Der Telekomriese hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2023/24 einen deutlich niedrigeren Vorsteuergewinn erzielt als im Vorjahr. In Mailand geht es für Stellantis um 0,9 Prozent nach oben. Der Autobauer will etwa der Hälfte aller Angestellten in den USA Abfindungsangebote unterbreiten. Ziel ist es angesichts der teuren Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der gestiegenen Kosten für Bandarbeiter Kosten einzusparen.

