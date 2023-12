MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Meyer Burger brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter mit kleinen Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen am Mittwochnachmittag. Wie erwartet verläuft das Geschäft vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sehr ruhig. Der DAX notiert 0,1 Prozent höher bei 16.808 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach oben. Nach den wie erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag herrscht weiter gute Zuversicht, zumal US-Finanzministerin Janet Yellen auch von guten Aussichten für einen weiteren Rückgang der Inflation und gleichzeitig einer sanften Landung der US-Wirtschaft sprach.

Sollte die Fed diesbezüglich einen vorsichtigeren Ton anschlagen, dürfen das zumindest solche Investoren begrüßen, die noch nicht im Markt sind und günstige Einstiegspunkte suchen.

Am Markt gibt es durchaus warnende Stimmen, dass die Fed deutlich falkenhaftere Töne anschlagen könnte als sie insbesondere an den Anleihemärkten bereits eingepreist werden. Sie verweisen dazu auf die Kerninflation, die immer noch bei 4 Prozent liegt, deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Fed.

Die Inflation sei hartnäckig, "die Fed dürfte nicht das Risiko eingehen wollen, die Kehrtwende ihrer Politik zu früh mit Zinssenkungen einzuleiten", sagt Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere Group.

Inditex erhöht den Ausblick

In Madrid legen Inditex um 1,1 Prozent zu. Bei der Modekette hat sich das Wachstum weiter beschleunigt. Den Ausblick für die Bruttomarge hat Inditex nach oben genommen.

Delivery (-5,9%) Hero stehen nach der Entscheidung der neuen argentinischen Regierung, den Peso um knapp 50 Prozent abzuwerten, unter Druck. Die Citigroup rechnet in der Folge mit negativen Auswirkungen auf den Bruttowarenwert von Delivery Hero in der Region Americas. Es sei zwar noch nicht möglich das Ausmaß der Umsatzreduktion zu benennen, im vierten Quartal 2022 habe die Hyperinflation-Anpassung den Umsatz um 1,4 Prozent belastet. Die Analysten rechnen damit, dass die nun erfolgte Abwertung einen wesentlich größeren Effekt haben wird. Auch andere Sektorwerte fallen: Just Eat geben um 2,6, Deliveroo 4,1 und Hellofresh 2,5 Prozent nach.

Pfizer-Ausblick reißt Biontech mit in den Keller

Biontech verlieren im Xetra-Handel 5,9 Prozent nach dem Ausblick des Impfstoffkooperationspartners Pfizer. Angesichts der anhaltenden Abschwächung der Nachfrage nach dem Impfstoff für Covid-19 sowie mit verwandten Produkten peilt der US-Pharmakonzern für 2024 einen Umsatz an, der unter der Konsensschätzung liegt. Biontech hatte bereits im November die Umsatzprognose für Covid-Impfstoffe gesenkt. Offenbar befürchten nun einige Anleger, dass die Senkung nicht ausreichen könnte.

Meyer Burger brechen in Zürich um 15 Prozent ein. Als Teil des Haushaltskompromiss der Bundesregierung sollen Förderprogramme wie für E-Autos und Solaranlagen frühzeitig beendet oder zumindest gekürzt werden. Diese seien aber relevant für das Verbleiben des letzten europäischen Herstellers von Solarmodulen in Deutschland, heißt es im Handel.

Daneben bewegen wie üblich Umstufungen durch Analysten die Kurse. BASF sind mit plus 3,8 Prozent Spitzenreiter im DAX. Die UBS hat die Aktie von "Sell" auf "Buy" erhöht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.543,98 +0,2% 7,37 +19,8%

Stoxx-50 4.084,59 +0,3% 12,17 +11,9%

DAX 16.802,24 +0,1% 10,50 +20,7%

MDAX 26.412,95 -0,6% -169,85 +5,2%

TecDAX 3.278,20 -0,3% -10,37 +12,2%

SDAX 13.122,79 -0,2% -22,55 +10,0%

FTSE 7.564,61 +0,3% 21,84 +1,2%

CAC 7.555,53 +0,2% 11,98 +16,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,18 -0,05 -0,40

US-Zehnjahresrendite 4,17 -0,04 +0,29

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0792 -0,0% 1,0788 1,0794 +0,8%

EUR/JPY 156,74 -0,2% 157,32 157,21 +11,7%

EUR/CHF 0,9456 +0,1% 0,9446 0,9451 -4,5%

EUR/GBP 0,8618 +0,3% 0,8609 0,8595 -2,6%

USD/JPY 145,29 -0,1% 145,84 145,64 +10,8%

GBP/USD 1,2521 -0,4% 1,2531 1,2559 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1887 -0,1% 7,1982 7,1964 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 41.439,63 +0,5% 41.139,15 40.957,49 +149,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,07 68,61 +0,7% +0,46 -10,1%

Brent/ICE 73,65 73,24 +0,6% +0,41 n.def.

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,705 34,86 +2,4% +0,84 -58,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,86 1.979,54 +0,2% +3,32 +8,7%

Silber (Spot) 22,59 22,76 -0,7% -0,17 -5,7%

Platin (Spot) 930,55 933,50 -0,3% -2,95 -12,9%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,1% -0,00 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

