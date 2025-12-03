MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben

Der MDAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 29 448,23 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 344,018 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 29 598,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 523,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 442,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 652,29 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 1,35 Prozent nach. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 03.11.2025, mit 29 835,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der MDAX 29 731,32 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 450,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,23 Prozent auf 17,86 EUR), Sartorius vz (+ 2,70 Prozent auf 254,90 EUR), Gerresheimer (+ 2,65 Prozent auf 26,30 EUR), Aurubis (+ 2,47 Prozent auf 120,10 EUR) und Ströer SE (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HUGO BOSS (-11,14 Prozent auf 34,79 EUR), thyssenkrupp (-7,86 Prozent auf 8,98 EUR), Aroundtown SA (-1,68 Prozent auf 2,80 EUR), Delivery Hero (-1,54 Prozent auf 18,82 EUR) und flatexDEGIRO (-1,13 Prozent auf 31,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 876 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,578 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,66 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at