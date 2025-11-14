Delivery Hero Aktie
|16,67EUR
|-1,51EUR
|-8,28%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
14.11.2025 12:27:53
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 43,50 auf 38,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus dem Bericht zum dritten Quartal resultiere Korrekturbedarf beim operativen Ergebniskonsens für den Essenslieferanten und die Tochter Talabat, schrieb Andrew Ross am Freitag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,92 €
|
Abst. Kursziel*:
125,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
128,55%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero schwach - RBC sieht Gefahren für Profitabilität (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25