FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 30 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 stehe weniger Profitabilität auf dem Menüplan des Essenslieferanten, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des jüngsten Quartalsberichts./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
