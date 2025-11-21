FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 30 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 stehe weniger Profitabilität auf dem Menüplan des Essenslieferanten, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des jüngsten Quartalsberichts./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET



