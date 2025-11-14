Delivery Hero Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenlieferdienst habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag
