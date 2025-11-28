Delivery Hero Aktie

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

28.11.2025 07:40:42

Delivery Hero Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
38,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17,58 € 		Abst. Kursziel*:
116,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
109,34%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

21.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
