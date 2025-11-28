Delivery Hero Aktie
|18,20EUR
|0,17EUR
|0,94%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross ging am Freitag auf den Bericht über Druck großer Investoren auf das Management des Essenslieferanten ein. Er habe seit August betont, dass der Status Quo nicht haltbar sei. Der nun offenbar geäußerten Forderungen nach Strategiewandel und Branchenkonsolidierung seien zumindest ein Zeichen, dass sich etwas tue. Für die Aktien könnte Bewegung in dieser Richtung immense Bedeutung haben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht Ross positiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,58 €
|
Abst. Kursziel*:
116,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109,34%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.11.25
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.11.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|18,31
|1,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital