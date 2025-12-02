MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Delivery Hero gewesen.

Delivery Hero-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 98,84 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 1,012 Anteile im Depot. Die gehaltenen Delivery Hero-Aktien wären am 01.12.2025 19,26 EUR wert, da der Schlussstand 19,04 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 80,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 5,99 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Delivery Hero-Papiers auf 26,90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at