MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Blick auf Jackson Hole

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Plus sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Nachdem die Erholungsrally vom Korrekturtief von vor zwei Wochen ausgelaufen ist, warten die Anleger nun auf neue Impulse. Diese könnten vom am Donnerstag beginnenden Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole ausgehen. Im Fokus steht dabei vor allem die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Freitag. Der Markt erwartet klare Signale für eine Zinssenkung im September. Der DAX zeigt sich 0,2 Prozent höher bei 18.402 Zählern, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent auf 4.871 Punkte zu.

Jackson Hole mit Powell-Rede im Fokus

Powell wird in seiner Rede in Jackson Hole "etwas mehr Vertrauen in den Inflationsausblick" zum Ausdruck bringen, während er "etwas mehr Gewicht auf die Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt" legen wird als im Juli, glaubt Goldman Sachs. Die Analysten erwarten, dass die Rede ihre Prognose von drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte bei jeder der verbleibenden drei Sitzungen dieses Jahres unterstützen werde.

"Eine taubenhafte Überraschung könnte jeder Hinweis darauf sein, dass das Niveau des Leitzinses unangemessen hoch ist, während eine falkenhafte Überraschung stattdessen darauf hinweisen könnte, dass die allgemeinen finanziellen Bedingungen immer noch recht locker sind", heißt es von Goldman Sachs weiter.

Unternehmensnachrichten bei Nebenwerten nicht so gut

Auf Unternehmensseite sieht es nachrichtlich dünn aus. Einige Zahlen aus der zweiten Reihe kommen nicht so gut an - vor allem in der Schweiz.

Bei Alcon geht es 1,1 Prozent tiefer, nach Einschätzung von Vontobel haben sich die Umsätze im zweiten Quartal etwas schwächer als erwartet entwickelt. Die Ergebnisseite habe aber die Erwartungen erfüllt. Den Ausblick hat der Konzern bestätigt.

Mit Softwareone geht es 4 Prozent abwärts. Die Profitabilität wird zwar honoriert, das Wachstum im zweiten Quartal jedoch kritisiert. Der Gewinn legte zwar über 11 Prozent zu bei einem Wachstum von 7 Prozent, erwartet wurde jedoch 7,6 Prozent.

Die Aktien der finanziell angeschlagenen Singulus springen um über 10 Prozent nach oben. Hier treibt die Einigung auf eine Neuordnung der Finanzierung mit ihrem chinesischen Großaktionär. Bei dem Papier handelt es sich aber fast um einen Pennystock. Die Marktkapitalisierung liegt gerade einmal bei rund 11 Millionen Euro.

Der Kurs des Laser-Spezialisten Mynaric sackt um 35 Prozent ab. Die Analysten von H&A haben die Aktien von Buy gleich auf Sell herabgestuft und sehen ein Kursziel von Null Euro. Mynaric musste zuvor ihre gerade vor zwei Monaten gegebene Jahresprognose kassieren und hat ihre Umsatzerwartung auf ein Drittel zusammengestrichen.

Gesucht sind hingegen Rohstoffwerte. Die Aktie des Stahlherstellers Voestalpine steigt um 3,6 Prozent. Auch Minenwerte wie Anglo American oder Rio Tinto legen über 1,2 Prozent zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.870,98 +0,3% 13,40 +7,7%

Stoxx-50 4.463,27 +0,2% 7,10 +9,0%

DAX 18.402,07 +0,2% 44,55 +9,9%

MDAX 24.819,25 +0,2% 50,04 -8,5%

TecDAX 3.334,26 +0,3% 9,78 -0,1%

SDAX 13.856,21 +0,4% 59,64 -0,8%

FTSE 8.273,62 +0,0% 0,30 +7,3%

CAC 7.504,05 +0,2% 18,32 -0,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,22 +0,00 -0,35

US-Zehnjahresrendite 3,82 +0,01 -0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:45 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1117 -0,1% 1,1119 1,1105 +0,7%

EUR/JPY 162,42 +0,5% 161,89 161,86 +4,4%

EUR/CHF 0,9506 +0,0% 0,9498 0,9525 +2,5%

EUR/GBP 0,8539 -0,0% 0,8537 0,8530 -1,6%

USD/JPY 146,07 +0,6% 145,57 145,78 +3,7%

GBP/USD 1,3018 -0,1% 1,3024 1,3019 +2,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1303 +0,2% 7,1270 7,1322 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 59.653,00 +0,6% 59.325,80 59.140,80 +37,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,99 73,17 -0,2% -0,18 +2,8%

Brent/ICE 77,07 77,20 -0,2% -0,13 +2,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,31 38,16 +0,4% +0,15 +22,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.508,76 2.513,82 -0,2% -5,06 +21,7%

Silber (Spot) 29,46 29,45 +0,0% +0,01 +23,9%

Platin (Spot) 952,34 950,50 +0,2% +1,84 -4,0%

Kupfer-Future 4,17 4,16 +0,3% +0,01 +5,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2024 03:46 ET (07:46 GMT)