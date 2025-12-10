MÄRKTE EUROPA/Warten auf Fed-Entscheidung - Dt. Börse im Minus

DOW JONES--Mit leichten Abgaben präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Im Vorfeld dürfte nicht mehr viel passieren. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Noch wichtiger aber ist sein Ausblick auf das kommende Jahr. Angesichts der zuletzt stabilen US-Arbeitsmarktdaten gibt es wenig Gründe, einen klaren Zinssenkungspfad im Voraus anzukündigen. Zudem bewegt sich die Inflation klar über dem 2-Prozentziel der Notenbank.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 24.051, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach unten. An den Anleihemärkten steigen die Renditen weiter leicht an, am Devisenmarkt geht der Euro bei 1,1635 Dollar um.

Im Fokus dürfte auch das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder des Offenmarktausschauses stehen. Die Deutsche Bank erwartet, dass es Abweichler sowohl auf der tauben- wie auch der falkenhaften Seite geben wird. Mit Blick auf den erwarteten Zinspfad der US-Notenbank (Dot-Plot) glauben die Analysten, dass die bisherigen Projektionen bestätigt werden, nämlich jeweils eine Zinssenkung um 25 Basispunkten 2026 und 2027.

Mit Abgaben von 1,7 Prozent reagieren Deutsche Börse auf die Veröffentlichung der Mittelfristziele bis 2028. Das angestrebt organische Umsatzwachstum von jährlich 8 Prozent wirkt nach Einschätzung von Jefferies zwar solide. Allerdings sei eine gesunde Dosis an Skepsis angebracht, gerade mit Blick auf die Frage, wo dieses Wachstum eigentlich herkommen soll. Dies gelte insbesondere, wenn man die bisherige Umsatzentwicklung betrachte.

Gute Vorlagen des US-Wettbewerbers GE Vernova treiben Siemens Energy um 4,1 Prozent. Der US-Energie- und Windanlagenhersteller hat seinen Ausblick angehoben und will Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen.

Delivery Hero will für Anleger attraktiver werden

Delivery Hero springen sogar um 11,3 Prozent nach oben. Der Essenslieferant will den schwachen Aktienkurs mit Teilverkäufen des Unternehmens, Partnerschaften oder Ähnlichem verbessern. In einem Aktionärsbrief wurde mitgeteilt, man prüfe "strategische Optionen". Bei Tui sind Händler mit den vorgelegten Geschäftszahlen zufrieden, man hätte sich jedoch eine höhere Steigerung der Winterbuchungen erhofft. Für die Tui-Aktie geht es 2,3 Prozent nach unten.

Mit einem Kurseinbruch von 9,1 Prozent wird die Ankündigung von Aegon quittiert, in die USA umziehen zu wollen. Dazu will sich die Gesellschaft in Transamerica Inc umbenennen. Der niederländische Versicherer begründet dies damit, dass man bereits 70 Prozent des Geschäfts dort verbuche. Auch die neuen Finanzziele seien sehr verhalten, daher das Kursminus, sagt ein Händler

Die Aktien des britischen Online-Lebensmittelhändlers Ocado stellen mit 6 Prozent Plus einen der Hauptgewinner im Stoxx-600-Index. Die Gesellschaft stelle sich als am schnellsten wachsender Händler im Lebensmittelgeschäft heraus, obwohl man geglaubt habe, mit der Pandemie seien die Spitzen der Wachstumsraten erreicht worden, heißt es im Handel. Dies zeigten die aktuellen Daten zum Einzelhandelsumsatz in Großbritannien. Gut liefen auch die Partnerschaften, so wie mit Coles in Australien.

Abivax haussieren an der Pariser Börse mit Aufschlägen von 10 Prozent. Stützend wirken Medienberichte, laut denen der US-Pharmakonzern Eli Lilly ein Gebot für das Biotechnologie-Unternehmen in Erwägung ziehen soll. Abivax wurde in der Vergangenheit immer wieder als möglicher Kaufkandidat für ein großen Pharmaunternehmen genannt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.704,73 -0,2% -13,59 +16,8%

Stoxx-50 4.799,81 -0,1% -5,67 +11,5%

DAX 24.050,57 -0,5% -112,08 +21,4%

MDAX 29.701,41 -0,1% -27,64 +16,2%

TecDAX 3.564,56 -0,5% -19,23 +4,9%

SDAX 16.785,83 -0,4% -71,96 +22,9%

CAC 8.026,47 -0,3% -26,04 +9,1%

SMI 12.828,15 -0,8% -103,01 +11,5%

ATX 5.100,60 -0,6% -28,93 +40,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1641 +0,1% 1,1627 1,1623 +12,3%

EUR/JPY 182,41 +0,0% 182,35 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9358 -0,2% 0,9375 0,9374 -0,1%

EUR/GBP 0,8743 +0,0% 0,8741 0,8739 +5,6%

USD/JPY 156,70 -0,1% 156,84 156,92 -0,3%

GBP/USD 1,3314 +0,1% 1,3300 1,3300 +6,3%

USD/CNY 7,0745 +0,0% 7,0740 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0619 -0,0% 7,0629 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6649 +0,1% 0,6643 0,6636 +7,3%

Bitcoin/USD 91.995,10 -1,0% 92.885,50 94.013,90 -1,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,59 58,25 +0,6% 0,34 -18,8%

Brent/ICE 62,24 61,94 +0,5% 0,30 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.196,48 4.208,43 -0,3% -11,95 +60,2%

Silber 61,06 60,68 +0,6% 0,38 +110,3%

Platin 1.431,38 1.458,14 -1,9% -28,11 +66,5%

Kupfer 5,25 5,24 +0,1% 0,01 +27,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

