TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
16.12.2025 06:46:38
Malaysia: TotalEnergies and PTTEP Strengthen Their Partnership
Download the Press ReleaseParis, December 16, 2025 – TotalEnergies has closed an agreement to divest to PTTEP an indirect interest of 9.998% in block SK408 in Malaysia. Further to this transaction, TotalEnergies keeps a 30.002% interest in block SK408.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
