EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das TotalEnergies-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug an diesem Tag 37,67 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 265,498 TotalEnergies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 003,32 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 50,03 Prozent.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich jüngst auf 122,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at