12.12.2025 09:25:19

TotalEnergies Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 53 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

