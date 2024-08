MARKT USA/Wall Street mit Aufschlägen erwartet

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,9 Prozent zu.

Übergeordnet steht vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ) im Fokus. Ein Zinsschritt wird am Markt zwar nicht erwartet, jedoch geht man davon aus, dass die Fed eine Zinssenkung für September verbal vorbereiten wird. Daher dürften Änderungen in der Erklärung nach der Sitzung und die Pressekonferenz von US-Notenbankpräsident Jerome Powell genau verfolgt werden.

Die Kommunikation der Federal Reserve auf der Sitzung wird nicht nur für die Reaktion der Anleiherenditen wichtig sein, sondern auch für die Reaktion der breiteren Marktbedingungen, so Derek Halpenny, Leiter des Research bei MUFG.

Konjunkturseitig werden der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht und der Arbeitskostenindex für das zweite Quartal. Zudem steht der Index Einkaufsmanager Chicago für Juli auf der Agenda.

Daneben dürfte die auf vollen Touren laufende Berichtssaison für Bewegung bei Einzelwerten sorgen. Bereits am Dienstag nach Handelsschluss hat Microsoft Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel um 2,6 Prozent nach unten. Der Konzern hat zwar von einem starken Cloud-Wachstum profitiert. Analysten hatten hier jedoch mehr erwartet.

Dagegen geht es für die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) um 8,6 Prozent kräftig nach oben. Der Chiphersteller hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen.

Erst nach Handelsschluss in den USA werden auch Qualcomm, Meta Platforms und Ebay Quartalszahlen vorlegen.

July 31, 2024 06:33 ET (10:33 GMT)