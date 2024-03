MARKT USA/Wall Street mit leichtem Plus zu Wochenbeginn erwartet

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,4 Prozent und holt damit die Verluste vom Freitag weitgehend wieder auf. Allerdings dürfte übergeordnet vor allem Zurückhaltung dominieren, denn die Blicke sind auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Hier wird auf Aussagen zum weiteren Zinskurs der Fed gewartet. Bislang geht der Markt weiter davon aus, dass eine erste Zinssenkung im Juni erfolgen dürfte. Jedoch hatten die Inflationsdaten in der vergangenen Woche, die über den Erwartungen ausgefallen waren, die Karten noch einmal neu gemischt. Daher wird auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gewartet.

Zu Wochenbeginn sind Impuls eher Mangelware. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Leicht stützend wirken überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Die chinesische Wirtschaftstätigkeit hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen übertraf die Prognosen des Marktes. Allerdings zeigte sich der Konsum schwach, denn die Einzelhandelsdaten enttäuschten.

Der Sinkflug der Boeing-Aktie dürfte sich weiter fortsetzen, die Papiere fallen vorbörslich um weitere 1,0 Prozent. Die Probleme bei dem Flugzeughersteller reißen nicht ab. So hatte am Freitag eine Passagiermaschine von United Airlines während eines Fluges eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) teilte mit, dass bei einer Inspektion des 25 Jahre alten Flugzeugs nach der Landung ein fehlendes Panel festgestellt wurde.

Die Pfizer-Aktie verliert 0,1 Prozent. Der Pharmakonzern will rund 630 Millionen seiner Haleon-Aktien auf den Markt werfen und dadurch seine Beteiligung an dem Anbieter von Gesundheitsprodukten und rezeptfreien Arzneimitteln bis auf rund 24 Prozent reduzieren.

