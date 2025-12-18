NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 16:48:46

Massive News for Supermicro: Nvidia Blackwell AI Factory Clusters Could Reignite Growth

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) is a major AI infrastructure builder, and its turnkey Nvidia Blackwell AI factory clusters could accelerate deployments as demand for private AI compute grows. But first-quarter margins compressed sharply, and insider selling headlines add narrative risk, so this stock is a high-stakes setup where a strong second-quarter ramp could flip sentiment quickly.*Stock prices used were the market prices of Dec. 5, 2025. The video was published on Dec. 16, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten