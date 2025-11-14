Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Die Lage bessere sich, es stünden allerdings höhere Investitionen an./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
18,26 €
Abst. Kursziel*:
75,20%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
18,35 €
Abst. Kursziel aktuell:
74,43%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
