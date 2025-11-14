Delivery Hero Aktie
|17,35EUR
|-0,83EUR
|-4,57%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es positive Trends in Asien. Zudem dürften sich die Aktienüberhang-Situation mit Blick auf Prosus und die Rechtsstreitigkeiten in Spanien im kommenden Jahr klären./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,42 €
|
Abst. Kursziel*:
89,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101,79%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
13.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero schwach - RBC sieht Gefahren für Profitabilität (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP 2: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.11.25
|INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht (Dow Jones)
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|17,78
|-2,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Enel Buy
|UBS AG
|08:00
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|06:50
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.