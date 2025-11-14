Delivery Hero Aktie

17,35EUR -0,83EUR -4,57%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

14.11.2025 07:35:16

Delivery Hero Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es positive Trends in Asien. Zudem dürften sich die Aktienüberhang-Situation mit Blick auf Prosus und die Rechtsstreitigkeiten in Spanien im kommenden Jahr klären./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,42 € 		Abst. Kursziel*:
89,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
101,79%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:35 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 Delivery Hero Buy UBS AG
13.11.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
13.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
