MDAX aktuell: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,08 Prozent stärker bei 25 814,85 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 250,076 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,011 Prozent stärker bei 25 541,26 Punkten, nach 25 538,57 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 893,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 541,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wurde der MDAX mit 26 965,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, lag der MDAX noch bei 26 915,13 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 05.07.2023, bei 27 432,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 3,81 Prozent zurück. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 942,65 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 18,79 Prozent auf 22,41 EUR), HelloFresh (+ 3,96 Prozent auf 6,35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,94 Prozent auf 134,60 EUR), Nordex (+ 3,59 Prozent auf 13,00 EUR) und Siltronic (+ 3,32 Prozent auf 76,15 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-1,41 Prozent auf 21,04 EUR), thyssenkrupp (-0,97 Prozent auf 4,19 EUR), freenet (-0,63 Prozent auf 25,28 EUR), Talanx (-0,42 Prozent auf 71,45 EUR) und K+S (-0,12 Prozent auf 12,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 933 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,399 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

