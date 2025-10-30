Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

30.10.2025 16:04:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

