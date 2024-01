MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Der Handel in Frankfurt verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 26 279,89 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 248,987 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,134 Prozent auf 26 288,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26 323,90 Punkten am Vortag.

Bei 26 208,58 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 333,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,895 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der MDAX auf 26 691,29 Punkte taxiert. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 25 795,41 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Stand von 27 383,67 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TAG Immobilien (+ 3,17 Prozent auf 12,84 EUR), Aroundtown SA (+ 2,70 Prozent auf 2,29 EUR), LEG Immobilien (+ 2,38 Prozent auf 75,86 EUR), HOCHTIEF (+ 1,94 Prozent auf 105,00 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,86 Prozent auf 65,62 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8,30 Prozent auf 132,50 EUR), EVOTEC SE (-3,82 Prozent auf 17,50 EUR), Siltronic (-2,54 Prozent auf 90,10 EUR), K+S (-1,54 Prozent auf 13,74 EUR) und SMA Solar (-1,44 Prozent auf 54,75 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 787 127 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,837 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at