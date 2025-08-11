MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Am Montag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 31 459,70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 323,993 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,151 Prozent auf 31 541,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 493,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 415,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 541,02 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX lag vor einem Monat, am 11.07.2025, bei 31 354,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der MDAX 29 730,13 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 249,84 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 1,51 Prozent auf 26,24 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,17 Prozent auf 103,40 EUR), Gerresheimer (+ 1,14 Prozent auf 46,30 EUR), freenet (+ 0,94 Prozent auf 27,78 EUR) und Lufthansa (+ 0,77 Prozent auf 8,10 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-2,35 Prozent auf 22,44 EUR), RENK (-2,33 Prozent auf 59,98 EUR), AUTO1 (-1,26 Prozent auf 28,26 EUR), HENSOLDT (-1,11 Prozent auf 84,30 EUR) und KION GROUP (-1,11 Prozent auf 57,70 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 594 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 30,729 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at