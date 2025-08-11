freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
MDAX-Marktbericht 11.08.2025 09:29:45

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

MDAX-Handel heute.

Am Montag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 31 459,70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 323,993 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,151 Prozent auf 31 541,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 493,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 415,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 541,02 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX lag vor einem Monat, am 11.07.2025, bei 31 354,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der MDAX 29 730,13 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 249,84 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 1,51 Prozent auf 26,24 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,17 Prozent auf 103,40 EUR), Gerresheimer (+ 1,14 Prozent auf 46,30 EUR), freenet (+ 0,94 Prozent auf 27,78 EUR) und Lufthansa (+ 0,77 Prozent auf 8,10 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-2,35 Prozent auf 22,44 EUR), RENK (-2,33 Prozent auf 59,98 EUR), AUTO1 (-1,26 Prozent auf 28,26 EUR), HENSOLDT (-1,11 Prozent auf 84,30 EUR) und KION GROUP (-1,11 Prozent auf 57,70 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 594 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 30,729 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten

Analysen zu freenet AGmehr Analysen

08.08.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 freenet Neutral UBS AG
07.08.25 freenet Buy Warburg Research
06.08.25 freenet Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 28,26 -1,40% AUTO1
Delivery Hero 26,03 1,40% Delivery Hero
freenet AG 27,66 0,51% freenet AG
Gerresheimer AG 46,18 0,87% Gerresheimer AG
HENSOLDT 84,45 -0,94% HENSOLDT
KION GROUP AG 57,65 -1,20% KION GROUP AG
Lufthansa AG 8,07 0,45% Lufthansa AG
Nordex AG 22,40 -2,69% Nordex AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 102,80 0,49% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 59,56 -2,60% RENK
RTL 34,90 -0,14% RTL
Talanx AG 119,20 0,08% Talanx AG
thyssenkrupp AG 9,88 -0,54% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,81 0,08% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 459,70 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Positiver Wochenstart: ATX zum Start etwas tiefer -- DAX mit freundlicher Eröffnung -- Börsen in China in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt gibt zum Handelsauftakt am Montag leicht nach, während der deutsche Leitindex etwas fester eröffnet. Die asiatische Börsen legen zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen